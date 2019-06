Nous sommes uniques au monde

Le 04/06/2019 | Par Youssouf OMARJEE | Lu 119

Parce que la spiritualité ouvre les Hommes à la Voie, elle nous permet de nous recentrer sur ce qui nous lie, sur ce qui, en réalité, nous unit, sur ce qui fait, en définitive, notre force.



A La Réunion, en cette belle terre française de l’Océan Indien, porte d’entrée vers l’Europe, nous sommes à la confluence des civilisations qui ne se seraient autrement jamais rencontrées. Parce que le métissage est naturel, nous en oublions ses fruits. Parce que le « vivre ensemble » fonde la voie du dialogue des cultures et des religions, nous le prenons, à tort, pour acquis.



Nous vivons une chose extraordinaire que nous devrions célébrer plus souvent, tout en prenant conscience de sa fragilité et de la nécessité de faire front pour la faire perdurer. Nous sommes dans l’Indianocéanie, le seul territoire à vivre dans une coexistence aussi harmonieuse – d’une multitude de cultures, de traditions, de confessions et de coutumes – de laquelle découle un art de vivre réunionnais qui ne fait pas de l’identité un questionnement sans fin ou un problème insoluble. Nous sommes uniques au monde et cela en vaut assurément le détour.





Dans ce mois de spiritualité que traverse ma communauté d’appartenance religieuse, j’ai le besoin de chanter la fierté d’être un îlien, d’être ici, au milieu de l’Océan Indien, à vivre une expérience hors du commun, où se succèdent des effervescences spirituelles qui donnent des couleurs différentes à la joie réunionnaise d’être différents et unis, autonomes et interdépendants, toujours reliés dans une communion la plus paisible possible des esprits, véritable marque de fabrique d’une créolité vivante, mais toujours à approfondir en vue de se faire autant inclusive dans le langage qu’elle ne peut l’être dans l’hospitalité qui fait la réputation de notre île ; au-delà de sa beauté naturelle.



Être conscient de la chance qui est nôtre, être en mesure de le vivre, c’est témoigner de la capacité des Hommes à se retrouver dans des cercles différents d’appartenance humaine, c’est essayer d’en faire une force là où d’aucuns seraient tentés d’y voir une faiblesse, c’est mesurer ce qui n’a pas de valeur là où prolifèrent les malaises fondés sur des théories ouvertement ou secrètement xénophobes, c’est aussi prendre le temps d’en parler pour mieux partager ce trésor unique de notre statut commun d’exilés dans une terre de contrastes. Il nous faut rendre grâce au divin d’être en mesure de vivre sa foi dans la plénitude de ses expressions, et, témoigner aux hommes de leur formidable capacité à essayer, chaque jour qui passe, d’honorer ce pacte citoyen basé sur le respect mutuel, garant d’harmonie et susceptible d’ouvrir les voies du succès pour chacun(e).



Nous devons donc rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont quitté un jour ces contrées lointaines, en vue de venir – au gré de l’Histoire, de ses bons autant que de ses mauvais côtés, – vivre une expérience nouvelle, bon gré, malgré, désireux de refonder leurs vies ou enchaînés à leur destin, aventuriers en quête d’une terre lointaine pour un avenir incertain ou déracinés par la force des choses. Si bien qu’il nous appartient, pour notre part, d’œuvrer à l’émancipation de nos concitoyens en refusant le misérabilisme, en n’acceptant pas la victimisation, en relevant, ensemble, les défis qui s’imposent à nous, en se prenant la main et en tendant la main les uns aux autres, en étant capables de se voir sous les traits de la dignité, en dessinant les voies d’un futur qui ne prive d’avenir aucun d’entre nous, en refusant les discours de haine et de rejet, en excluant toute forme de stigmatisation à l’encontre de quiconque, car il ne peut ni il ne se doit d’en être autrement.



Cet esprit mutualiste français qui a engendré des politiques sociales de générosité à l’échelle sociétale, cet esprit coopératif, à l’échelle entrepreneuriale, qui a permis de protéger les intérêts des indépendants dans un univers de concurrence croissante, et, in fine, cette détermination à relier les uns avec les autres et cette tendance à s’inscrire dans une démarche de mutualisation des efforts et des moyens doivent nous inspirer dans notre volonté d’assurer les conditions d’un développement endogène porteur, équilibré, cohérent et capable d’accueillir et de mobiliser le concours de toutes les énergies nécessaires à l’édification d’une société plus juste, plus solidaire, plus forte et plus ambitieuse pour tous.