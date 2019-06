"Nout tout dan la mer!": Le procès de JF Nativel reporté au 27 septembre

Le 28/06/2019 | Par B.A | Lu 201

L'opération avait fait grand bruit et avait drainé de nombreux baigneurs et surfeurs, venus braver l'interdit de baignade, le dimanche 10 septembre 2017 aux Roches Noires. Ils répondaient à l'appel de l'association Océan Prévention Réunion (OPR), dont le secrétaire est Jean-François Nativel, de manifester contre l'interdiction de baignade et d'activités nautiques sur toute l'île.La manifestation avait été interdite par arrêté municipal, et Jean-François Nativel avait-il été convoqué à la gendarmerie le jeudi 14 septembre et placé en garde à vue puis mis en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. Son audience au tribunal de Champ-Fleuri, prévue ce vendredi, est reportée au 27 septembre prochain.