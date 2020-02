Nouveau Baccalauréat: Les premières épreuves EC3 se sont déroulées sans incident selon le rectorat

Le 25/02/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 342

À part quelques problèmes d’ordre technologique, Vêlayoudom Marimoutou est "globalement satisfait" de la façon dont les premières épreuves de ce nouveau baccalauréat se sont déroulées. Rien n’est venu perturber la première étape de contrôle continu au sein de l’académie de La Réunion, malgré la mobilisation de quelques enseignants opposés à la réforme du Bac. Mais alors que les examens se sont terminés la semaine dernière, les enseignants doivent désormais corriger plusieurs dizaines de copies dématerialisées, tout en continuant à faire cours, alors que la fin du trimestre approche et avec elle, les conseils de classe.

Ils sont 8.409 jeunes candidats à avoir passé les premières épreuves de contrôle continu du baccalauréat à La Réunion, entre le 1er et le 20 février dernier:



"Je tiens à saluer la performance des équipes éducatives, des chefs d’établissements et des corps d’inspection, puisque nous n’avons eu aucun incident sur la passation de ces épreuves. Quelques petits accrocs ici et là, mais qui n’ont aucunement affecté la passation des épreuves", indique Velayoudom Marimoutou, recteur de l’académie de La Réunion, lors d’une conférence de presse ce mardi.



Alors que ces nouvelles épreuves issues de la réforme du bac étaient redoutées, en métropole certains examens ont dû être reportés en raison de la mobilisation des enseignants et des élèves. Mais sur notre île, seuls les lycées Le Verger, Boisjoly Potier, Lislet Geoffroy et de Trois-Bassins étaient concernés par un mouvement de grève, sans impact aucun sur le déroulement des épreuves, comme s’en réjouit le rectorat:



"Aucun professeur n’a depuis déclaré ne pas vouloir corriger les copies. […] Effectivement nous avons une académie où les choses se sont bien passées, où la question des E3C et la question des retraites n’ont pas été mélangées. C’est une bonne chose, car à chaque fois qu’un élève ne peut pas aller en classe, ça reste une journée de perdue, et c’est vraiment dommage."



27.010 copies à corriger par les professeurs en même temps que les cours



Mais attention à ne pas crier victoire trop vite: si pour l’instant peu de problèmes ont été relevés durant les épreuves, reste à voir ce que réservent les corrections. D’autant que pour la première fois, toutes les copies, au total 27 010, ont été scannées pour être dématérialisées.



Une façon de s’assurer que les copies ne puissent être perdues entre les salles d’examen et les mains des correcteurs, mais également de faciliter le travail des enseignants selon le rectorat.



Cela veut surtout dire que l’enseignant a intérêt d'avoir un ordinateur et une connexion internet chez lui s’il veut pouvoir organiser son temps au mieux pour corriger parfois plus de 50 copies, avant le 3 mars, tout en préparant les cours pour leurs élèves, et en préparant les nombreux conseils de classe prévus dans les jours qui viennent alors que le deuxième trimestre touche à sa fin.



"Il n’y a pas plus de charge de travail que lors d’une journée ordinaire", assure pourtant le recteur, "puisqu’il s’agit de contrôle continu, c’est comme une journée de travail classique".



La commission d’harmonisation des notes se tiendra du 4 au 6 mars prochain et les copies corrigées seront directement transmises aux élèves dès le 9 mars, via la plateforme en ligne de gestion des examens.