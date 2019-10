Nouveau Renault Captur : il s'est fait désirer mais !

Le 17/10/2019 | Par Jean Pierre Vidot | Lu 65

Dans la famille Renault, je demande le Captur. Pas l'ancien, ce best seller au losange qui est resté pendant ces dernières années le SUV Urbain le plus vendu en France et en Europe et qui s'est écoulé à plus d'1,5 millions d'exemplaires dans le monde. La nouvelle version change la donne même si ses traits ont peu évolué.