Nouveau coronavirus: Les autorités sanitaires rappellent les recommandations aux voyageurs

Le 28/01/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 282

Plusieurs cas d’infection à un nouveau coronavirus ont été confirmés, initialement dans la ville de Wuhan, en Chine ; et secondairement en France et dans d’autres pays. L’Agence Régionale de Santé de La Réunion fait le point sur les mesures mises en oeuvre et rappelle les recommandations aux voyageurs.