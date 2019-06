Nouveau pont de la Rivière des Galets: Les deux rives sont jointes

Le 25/06/2019 | Par N.P | Lu 1969

Dans un peu plus d'un an, on roulera sur la première moitié du nouveau pont de la Rivière des Galets. Le nouveau pont est constitué de deux tabliers de trois voies chacun, l'un côté mer, l'autre côté montagne. La structure métallique du premier tablier (côté montagne) a accosté sur la rive de Saint-Paul le 14 juin.



Le second, côté mer, commence à être assemblé, sur la plateforme prévue à cet effet, sur la rive côté Port. Fin juillet, le premier tronçon, assemblé, sera posé, entre la rive et le premier pilier. La livraison de ce second tablier est prévue lors du dernier trimestre de 2020.



Le premier tablier sera livré vers juillet-août 2020, après la pose de dalles de béton sur la structure métallique, puis du béton coulé, et enfin les enrobés et les barrières de protection. Les automobilistes pourront emprunter le tablier côté montagne durant l'hiver austral 2020, soit dans un peu plus d'un an.



Le chantier est ainsi dans les temps annoncés, et le budget de 80 millions d'euros sera respecté lui aussi, nous assure un responsable de la région.