Nouveaux ennuis judiciaires en vue pour Marine Le Pen et le RN ?

Le 03/03/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 172

Les avocats du Parlement européen ont rédigé une note réclamant l'élargissement de l'enquête aux frais généraux du parti de Marine Le Pen, nous révèle le Journal du Dimanche.



En effet, les experts du Parlement européen ont relevé que, pour couvrir ses frais de logements, de restaurant ou encore de fournitures, chaque député européen perçoit une somme de 4.513 euros par mois, sans qu'il soit contraint de produire des justificatifs. Cependant, cette somme doit être utilisée dans le cadre de ses activités politiques.



C'est ce que les avocats vont s'attacher à vérifier.



Il s'agit d'un élargissement du champ d'investigation des enquêtes en cours contre Marine Le Pen et 16 députés du Rassemblent national. Depuis fin 2016, les juges enquêtent sur un possible "système" organisé "de manière concertée et délibérée" par le RN et sa présidente pour financer des salaires de ses permanents en détournant les fonds de l'Union européenne destinés à l'emploi d'assistants parlementaires.



Au total, 54 contrats de collaborateurs parlementaires sont dans le collimateur des juges, pour un préjudice évalué par le Parlement européen à 6,8 millions d'euros entre 2009 et 2017.



Et il y a deux semaines, la cour de Cassation avait confirmé la procédure menée par les magistrats, contrairement à la demande déposée par Marine Le Pen qui est mise en examen dans ce dossier, en compagnie de plusieurs cadres de son parti.