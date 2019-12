Nouvel An : réveillonnez avec votre Sam !

Le 31/12/2019 | Par Qi Gao | Lu 136

À La Réunion, il y a deux fois plus de décès liés à l’alcool qu’au niveau national. Lors des fêtes de fin d’année, pour éviter que la fête ne vire au drame, il faut que tous les conducteurs respectent strictement la limitation légale de l'alcoolémie au volant. Voici quelques conseils avant la fête.