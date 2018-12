Nouvel an: Le collectif de Défense du DPM inquiet pour la protection du lagon et la sécurité sur les plages

Monsieur le Maire,

A la veille du réveillon de la Saint-Sylvestre 2018, Nous venons de nouveau attirer votre attention sur la nécessité de prise de mesures et de décisions pour le maintien du site de l'Ermitage respectueux, propre et sécurisé.

Après 3 week-ends de suite plus de 100 véhicules se sont "parkés" sur la plage et l'arrière plage de l'Ermitage, tout proche des anciens emplacements du CococBeach et La Bobine et du K'banon sans respect de la protection de notre environnement en grande partie par le manque d'actions de TAMARUN et de vos services de Mairie pour y remédier (en effet, barrières et plots défectueux).