Nouvelle BMW X1 : un restylage réussi !

Le 02/10/2019 | Par Jean Pierre Vidot | Lu 134

Quelques semaines après la série 1, c'est au tour du X1, le SUV entrée de gamme de la marque bavaroise, d'être remis aux goûts du jour et de faire son arrivée sur les routes de la Réunion. Nouvelle face avant, intérieur plus valorisé, nouvelles technologies tant au niveau des équipements que de la motorisation, la nouvelle X1 se repositionne sur un secteur de plus en plus concurrentiel.