Nouvelle agression en sortie de boîte de nuit à Saint-Pierre

1. JMR974 le 26/05/2019 09:31



La Réunion est gagnée par la sauvagerie. Les parents ont démissionné (depuis longtemps), l'école a démissionné (cela fait un bon moment), le service militaire obligatoire n'existe plus. Ajoutons à cela l'alcool, le zamal et autres "stupéfiants" importés. Ça commence à sentir la poudre et on ne voit pas comment la république d'aujourd'hui, avec son laxisme et sa façon de tout accepter, va y apporter remède. Ne nous y trompons pas, cette situation ne peut que s'aggraver.