Nouvelle crise sismique sous le volcan

Le 13/01/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 1072

Les signes de réveil du Piton de la Fournaise se précisent. Au cours de la journée d'hier, 51 séismes ont été enregistrés par l'Observatoire.

Suite à la courte crise sismique enregistrée le 7 janvier dernier, l’activité sismique s’est poursuivie sous le Piton de la Fournaise. Du 8 au 11 janvier, 29 séismes volcano-tectoniques superficiels ont été enregistrés sous les cratères sommitaux.



Hier, entre 22h17 et 22h24 heure locale, une nouvelle crise sismique a été enregistrée sous la zone sommitale du Piton de la Fournaise avec 41 séismes volcano-tectoniques superficiels. Au total 51 séismes ont été enregistrés au cours de la journée du 12 janvier.



Aucune déformation rapide de la surface du sol n’a été enregistrée au cours de cette crise, ce qui montre que le magma n’a pas quitté le réservoir magmatique superficiel.



Cette nouvelle crise sismique montre que le réservoir magmatique superficiel continue à se pressuriser comme le montre également la poursuite de l’inflation de l’édifice.



A noter que ce processus de pressurisation peut durer plusieurs jours à plusieurs semaines avant que le toit du réservoir ne se fragilise et ne se rompt, donnant ainsi lieu à une injection de magma vers la surface et à une éruption, et peut également s’arrêter sans donner lieu à brève échéance à une éruption.