Nouvelle édition de Partir en livre !

Le 02/07/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 87

Exposition, village des livres, ateliers d’écriture, parcours jeu… La grande fête du livre pour la jeunesse prend ses quartiers à la médiathèque de Saint-Paul et à l’aire de pique-nique de Savanna.



Vous pourrez participer gratuitement à plusieurs initiatives originales et variées du 10 au 21 juillet 2019.



Cet événement résulte d’un partenariat entre la Réserve naturelle de l’Étang de Saint-Paul et la ville saint-pauloise. Populaire et festif, il met à l’honneur la lecture avec de nombreuses activités ludiques pour les enfants. Un large public pourra profiter d’un riche programme d’animation.



Ce festival littéraire itinérant invite les jeunes, qu’ils soient lecteurs ou non, à participer à des activités ludiques et récréatives autour du livre, dans des formats variés, inédits et interactifs. Nous publions le programme de Partir en livre. Attention, il faut réserver pour y prendre part.



Plus d’informations au 02 62 45 85 81.