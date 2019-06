Nouvelle formule de référencement pour les aires de pique-nique réunionnaises

le Département de La Réunion dispose de données d’une grande qualité pour chaque aire d’accueil

cartedelareunion.fr met à disposition sa plateforme simple d’utilisation, dédiée à la recherche géolocalisée d’informations / d’acteurs touristiques dans l’ile

Deuxième site d’information touristique de La Réunion, cartedelareunion.fr est une plateforme consacrée à la découverte de l’île sous tous les angles et pour tous les publics, Réunionnais comme touristes.Véritable institution dans l’ile, le pique-nique est un art de vivre créole. Chaque week-end de l’année et pendant les vacances, les Réunionnais se rassemblent en famille et/ou entre amis pour partager un moment de convivialité et changer d’air.Grâce aux moyens financiers accordés par le Département de La Réunion et l’Union Européenne à l’ONF pour l’aménagement des aires de pique-nique et d’accueil, l’île est particulièrement bien équipée pour accueillir les pique-niqueurs.Jusqu’en 2017, il n’existait aucun moyen pour le public, de connaître les aires de pique-nique et d’accueil installées sur le territoire de La Réunion. Le Département et cartedelareunion.fr ont donc décidé de conclure un partenariat pour la mise en place sur le site, d’un espace dédié aux aires de pique-nique et d’accueil avec pour objectif de faciliter au maximum la recherche par l’internaute.Une collaboration fructueuse reposant sur la complémentarité de moyens :