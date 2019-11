Nuit d'Halloween: 12 personnes placées en garde à vue

Le 01/11/2019 | Par N.P | Lu 1226

Un important dispositif de sécurité a été déployé hier soir pour Halloween. Malgré l'incendie de deux véhicules, d'une maison désaffectée et de poubelles ainsi que des projectiles lancés sur les forces de l'ordre signalés sur 14 communes de l'île, les violences urbaines ont été "moindre que les années précédentes", a indiqué cette nuit la préfecture dans un communiqué.



14 communes ont été concernées par ces violences. Une quarantaine de feux ont été constatés : 2 feux de véhicules, l'incendie d'une maison désaffectée et des feux de broussailles et de détritus. Les forces de secours ont été très réactives pour procéder aux extinctions.



Bien que les forces de sécurité aient subi des tirs de projectiles, aucun blessé n'est à déplorer en leur sein ni du côté des émeutiers. De même, aucun commerce n'a été pillé, contrairement à l'année dernière.



Ce dispositif important a permis l'interpellation de 12 personnes qui ont été placées en garde à vue, sous le contrôle des procureurs de la République.



Le préfet salue la mobilisation en amont des mairies et des bailleurs et , ce soir, des forces de l'ordre et de secours qui ont permis d'éviter des troubles majeurs à l'ordre public.

Le déploiement du dispositif renforcé de sécurité publique (600 policiers et gendarmes et 280 pompiers) dans la nuit du 31 octobre 2019 a permis de contenir les violences urbaines. Ces dernières ont été perpétrées par de petits groupes de jeunes, principalement des mineurs et des jeunes majeurs, et ont été d'intensité moindre que les années précédentes, notamment comparativement à l'année 2018.