🌡️ Températures prévues

Nuit encore arrosée sur plusieurs régions, du soleil sur les plages samedi

Prévisions pour la nuit du 27 au 28 Décembre



La moitié Est de l'île reste exposée à des averses modérées et parfois soutenues prenant localement un caractère orageux.



➡️ Ces averses parfois peuvent déborder vers le Port et Saint Paul et les hauteurs de l'Ouest. Le littoral Sud apparaît le moins exposé.



🎏 On note des rafales sous les grains mais aussi sur les sommets et du côté de la Grande Chaloupe et du Port.



🌊 La mer est agitée à forte à l'exception de la baie de Saint Paul en passant par les plages de l'Ouest jusqu'à la Pointe au Sel.



🌡️ Les températures minimales restent douces et supérieures à 22° sur le littoral et à 10° au volcan et au Maïdo.





Prévisions pour le samedi 28 Décembre



Encore humide des les hauts de l'Est et dans l'intérieur mais davantage d'éclaircies sur le littoral Nord, chaud et ensoleillé sur l'Ouest et le Sud.



➡️ En début de matinée il pleut encore sur l'Est mais cela reste raisonnable. Sur l'Ouest et le Sud il fait plutôt beau.

Des éclaircies s'affirment sur le Nord. Le ciel des hauts et de l'intérieur affiche encore souvent un gris parfois sombre qui lâche des averses par intermittence notamment sur les plaines et le volcan.



➡️ L'après-midi le soleil est moins dominateur sur l'Ouest et des averses peuvent rafraîchir un peu les hauts trouvant un prolongement par places sur la côte.



🎏 Les régions les plus ventilées devraient être celles de la Grande Chaloupe au Port et vers Saint Joseph.



🌊 La mer reste agitée à forte sauf sur les côtes Ouest.



🌡️ Les températures maximales restent supérieures aux normales de Décembre plus particulièrement dans l'Ouest et le Sud alors qu'elles sont sensiblement inférieures sur le littoral Est soumis aux averses.

Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 05h39 le 28 -- Coucher du soleil : 18h59 le 28



🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot : 1011.6 hectoPascals.

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 31 Le Port 32 Saint Paul 32 Grand Fond 33 Pointe 3 Bassins 34 Tan Rouge 27 Colimaçons 26 Les Makes 27 Saint-Louis 33 Pierrefonds 31 Saint Philippe 29 Sainte Rose 29 Saint Benoit 30 Saint André 30 Volcan 17 Maïdo 19 Bourg Murât 21 Plaine des Palmistes 22 Cilaos 27 Salazie 27

Analyse de la situation de surface cet après-midi





Les pluies pourraient commencer à se concentrer davantage autour de la perturbation "96S". Cette dernière pourrait commencer à se creuser un peu ce weekend et descendre vers le Sud Sud-Est.