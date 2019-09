Nuit européenne des chercheur.e.s: Entrez dans l'enquête !

Le 16/09/2019 | Par NP

Après le succès d’une première édition en 2018, la Nuit Européennes des Chercheur.e.s s’étendra à nouveau à La Réunion le 27 septembre à Saint-Denis, en même temps que dans 12 autres villes de France et 350 villes en Europe. Cette nuit, née il y 15 ans maintenant, propose des rencontres privilégiées entre chercheur.e.s et citoyen.ne.s. L’objectif des scientifiques cette année ? Inviter le public à Entrer dans l’enquête !



Ainsi, en plus des activités proposées l’an passé, de nouvelles ont été imaginées pour inviter le public à enquêter : démêler vraies informations et fake-news, reconstituer une enquête archéologique, ou se plonger en famille ou entre amis dans un « escape game » spécialement imaginé pour l’évènement par deux chercheurs.



En 2019, la Nuit des chercheur.e.s est aussi l’occasion d’une grande expérience participative permettant de voir la science en train de se faire. Le public de 12 villes est invité à participer simultanément à une grande enquête commune : la recherche de l’ours en peluche le plus réconfortant de France.



Le public pourra également retrouver des dispositifs déjà éprouvés l’année dernière, mais mettant en scène cette année de nouveaux chercheur.e.s dont il essayera de deviner la discipline via la musique, le dessin, en surveillant le chrono ou au contraire en abandonnant ses repères pour une rencontre dans le noir.



Cet événement réunira ainsi une cinquantaine de chercheur.e.s avides de partager leur quotidien et leurs recherches avec un public large, de 8 à 99 ans. Ils sont issus des laboratoires de l’Université de La Réunion, mais aussi de l’institut de recherche pour le développement (IRD) et, grâce à un partenariat avec le Ministère de la Culture, des écoles supérieures d’art (ESA) et d’architecture (ENSAM) et de la Direction des affaires culturelles.