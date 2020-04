🌡️ Températures prévues

: comme prévu le ciel dégagé de la nuit a favorisé la chute du mercure. Plusieurs stations de l'excellent réseau MétéoR Océan Indien ont rapporté la température minimale la plus basse du mois pour la nuit dernière: on peut citeravec 13.8° ,avec 7.7° ou encoreavec 13.8° etavec 17.4°.Dans les stations de Météo France on remarque un 7.9° à, à peine plus de 8° àet moins de 10° auet à➡️le soleil matinal ne fait pas dans la demi mesure aujourd'hui et il va faire oublier la fraîcheur après 9heures.➡️la couverture nuageuse péi est modeste offrant quelques poches plus sombres comme dans les hauts du Nord-Ouest ou sur les pentes du volcan et dans la région de Saint Philippe/Sainte Rose.Les averses restent rares.le ciel réunionnais se dégage dans sa majorité. Toutefois des entrées maritimes accompagnées d'averses passagères sont attendues sur la moitié Est en cours de nuit.La nuit est à nouveau fraîche dans les hauts.flashe régulièrement à près de 60km/h entre Saint Jo et la Pointe au Sel et sur le Nord surtout de Gillot à la Grande Chaloupe.En revanche les régions Ouest et Nord-Ouest sont déventées.est bien remuée par les alizés et est souvent forte au vent entre Saint Leu et Sainte Marie en passant par Saint Philippe et Saint Benoît.La température du lagon est voisine de 28° .peuvent être supérieures aux normales dans l'Ouest et localement dans l'intérieur. Voir détails ci-dessous.➡️➡️ Calendrier lunaire Avril 2020 ➡️06h29 le 17 --18h05 le 16🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot : 1018.1