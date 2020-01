🌡️ Températures prévues

➡️: le ciel n'affiche pas le grand bleu sur la moitié Est mais il est beaucoup moins chargé que ces derniers jours et les chanceux peuvent même apercevoir le soleil de temps à autre. Le sommet du volcan émerge assez souvent.La moitié Ouest est nettement plus privilégiée avec un soleil redevenu orgueilleux malgré la présence de nuages d'altitude.➡️le gris reprend temporairement la main. Favorisé par une atmosphère encore instable des averses éclatent dans les hauts et l'intérieur. Des débordements localisés sur le littoral sont possibles notamment sur la moitié Est.orientés au Nord Nord-Est sont faibles mais génèrent quelques accélérations le long des côtes Ouest et Est notamment cet après midi.est peu agitée. Les filets de protection autorisant la baignade sont installés aux Roches Noires et à Boucan.La température du lagon est voisine de 28°.sont remontent progressivement et se rapprochent des normales de Janvier.➡️➡️05h44 le 07 --19h03 le 06🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot :