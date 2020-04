Numérique: La Réunion moins équipée que la métropole

Le 21/04/2020 | Par Marine Abat | Lu 448

Depuis le 17 mars, comme partout sur le territoire nationale, la population réunionnaise est soumise à des conditions de confinement strictes. Un confinement qui s'inscrit "dans un cadre spécifique marqué par un accès au numérique différent de la métropole," note l'Insee.



En effet, selon les données de 2017, si les équipements numériques sont largement présents à La Réunion, ce sont 78 % des habitants qui ont un accès à internet à domicile, contre 85 % des résidents métropolitains. "Le retard par rapport à la métropole s’est cependant réduit de moitié depuis 2009", note l'Institut de sondage. Le téléphone portable est quant à lui aussi fréquent.



Près d’un Réunionnais sur quatre ne s’est jamais connecté à internet, précise l'Insee. "Les plus âgés sont les plus éloignés du numérique, mais de façon plus prononcée et plus précoce à La Réunion", est-il indiqué. "Ainsi, l’écart se creuse dès 45 ans, en lien notamment avec un niveau de diplôme particulièrement bas à La Réunion".



59% ont peu ou pas de compétences en informatique



En outre, 59 % des Réunionnais déclarent avoir de très faibles ou aucune compétence en informatique, contre 48 % en métropole. L'écart avec la métropole est particulièrement marqué pour les moins de 45 ans : 48 % des Réunionnais contre 27 % en métropole.



Le manque de compétences et des coûts d’accès élevés sont les freins les plus cités, mais les habitants des Hauts sont également pénalisés par une couverture numérique encore moindre que dans les Bas. 58 % ont accès au haut débit contre 71 % dans les Bas.



"L’accès à l’emploi, qui favorise l’usage d’internet, est aussi un frein à La Réunion où le taux de chômage est élevé", souligne par ailleurs l'institut de sondage.



Et conséquence du déficit d’équipement et d’un usage moins fréquent d’internet, la plupart des services disponibles en ligne sont moins utilisés. Les sites administratifs sont ainsi moins fréquentés, beaucoup de Réunionnais préférant en temps normal se rendre directement sur place.