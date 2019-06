Nus & culottés : La Réunion, star du petit écran !

Le 05/06/2019 | Par Léa Del Bel Belluz | Lu 1355

Cette année l’émission Nus & culottés sera tournée en partie sur notre belle île avant d’être diffusée sur France 5 le mercredi 26 juin 2019 (20h50 et 21h40, heure métropole). Nans et Mouts qui sont les deux personnages principaux de la série documentaire tentent de vivre du troc avec les habitants des lieux sur lesquels ils se rendent.



Après les Alpes, les Caraïbes ou encore la Hollande, les deux compères vont donc réitérer l’expérience à La Réunion pour le plaisir de tous. Vous pourrez donc apprécier les beaux paysages réunionnais à l'occasion de la diffusion de cette 7e saison.



Le synopsis de Nus & Culottés promet : "Est-il possible de repartir de zéro en pleine nature, sans vêtement et sans argent, pour ensuite réaliser un rêve d'enfant grâce à l'échange, au troc et à la générosité des personnes rencontrées sur le chemin ? Munis de leurs deux caméras paluches fixées à un baluchon qu'ils portent à l'épaule, Nans et Mouts filment spontanément leurs voyages et laissent libre cours à la rencontre, à l'inattendu et à l'authentique."