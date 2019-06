"Nus et Culottés" : L'épisode inédit sur La Réunion diffusé le 26 juin prochain

Le 17/06/2019 | Par NP | Lu 351

Deux voyageurs intrépides, Nans et Mouts, se lancent dans une expérience : est-il possible de repartir de zéro en pleine nature, sans vêtement ni même un sou, pour ensuite réaliser un rêve grâce à l'échange, au troc et à la générosité des personnes rencontrées ? À l'aide de deux caméras baluchon sur l’épaule et d'une caméra au poing, ils partagent leurs périples improbables et rocambolesques utilisant toutes sortes de techniques ludiques pour voyager mieux avec moins. En bref, des aventures épiques avec une dimension profondément humaine.



La destination Réunion mise à l'honneur le 26 juin prochain sur France 5. Nans et Mouts, les deux trublions de "Nus et Culottés", ont réalisé un épisode inédit sur l'île. Les deux voyageurs vont arpenter les routes de La Réunion en tentant une expérience: partir de zéro en pleine nature et tenter de financer leur périple via l'échange, le troc ou encore la générosité des personnes...Après les Alpes, les Caraïbes, l'Auvergne ou encore les Pays-Bas, Nans et Mouts se rendent cette fois à La Réunion, une terre de promesses pour les deux voyageurs entre ses Pitons et ses forêts denses. Ces derniers sont confiants de trouver sur leur chemin des pépites dans le cœur des gens ainsi que de quoi compléter leur coffre fabriqué ou déniché au gré des kilomètres.Munis de leurs deux caméras paluches fixées à un baluchon qu'ils portent à l'épaule, Nans et Mouts vont filmer spontanément leur voyage et laisser libre cours à la rencontre, à l'inattendu et à l'authentique.