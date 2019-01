Objectif: pique-nique zéro déchet à Saint-Paul

Le 14/01/2019 | Par Ville de Saint-Paul

Les médiateurs du Territoire de la Côte Ouest (TCO) repartent en mission de sensibilisation à l’environnement. Ils vont sillonner le littoral de Saint-Paul ce mercredi 23 janvier 2019.Et alerteront les vacanciers sur le pique-nique zéro déchet. Un travail mené de 10 heures à 15 heures sur les aires de pique-nique du territoire saint-paulois. Ces agents se rendront ensuite le dimanche 27 janvier sur la route forestière des Tamarins. Du Maïdo à Trois-Bassins afin de réaliser à nouveau cette sensibilisation itinérante.Une mission accomplie aussi régulièrement le week-end dans les quatre autres villes du TCO. Les 12 et 13 janvier derniers à Saint-Leu et à La Possession. Autres événements à venir: le 20 janvier sur le littoral et la Place des Cheminots au Port ainsi que le 24 janvier, de 9 heures à 16 heures, dans la cité portoise pour la clôture des centres aérés.Retrouvez en cliquant ici tous les conseils pour réaliser un pique-nique zéro déchet.