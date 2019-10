Octobre Rose: 90% des cancers sont guéris s'ils sont pris en charge à temps

Le 02/10/2019 | Par N.P | Lu 173

A l'occasion d'Octobre Rose, mois consacré à la lutte contre le cancer du sein, le Centre Régional de Coordination des dépistages des cancers (CRCDC - La Réunion) rappelle l'importance du dépistage.



130 cancers détectés à La Réunion en 2018



Le CRCDC transmet une invitation nominative aux réunionnaises concernées tous les 2 ans par courrier, indiquant le mode d'emploi pour la réalisation du dépistage du cancer du sein. Durant la campagne 2017/2018 (résultats partiels) : près de 210 000 courriers ont été envoyés, dont 123 000 prises en charge et près de 84 000 relances. Mais moins de 56 000 mammographies ont été réalisées : moins d'une femme sur deux effectue donc son dépistage organisé (chaque mois près de 2300 dépistages sont réalisés).



90% des cancers guéris s'ils sont pris en charge à temps



De manière générale, on observe une chute des taux de participation sur le territoire français depuis 2011. Le taux de femmes dépistées à La Réunion en 2018 était même inférieur à la métropole (47,2% contre 50,1%).



Pourtant, c e sont 130 cancers qui ont pu être détectés grâce à cette méthode (les résultats des mammographies sont normaux dans 96% des cas) . C haque année en France, on compte 60 000 nouveaux cas de cancers du sein et 12 000 décès. Le test pris en charge à 100 % permet donc sauver de nombreuses vies car 90 % des c ancers sont guéris si ils sont pris en charge à temps.