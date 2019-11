Odysséa: La vague rose prête à déferler sur la forêt de l'Étang-Salé

Top départ ce weekend de la 12e édition de la manifestation Odysséa. Pour cette édition 2019, plus de 20 000 personnes, venues en équipe ou en famille, sont attendues pour prendre le départ ce samedi des différentes courses et marches au coeur de la forêt de l'Étang-Salé, dont certaines ont débuté ce matin, dont la course-marche de la Diversité.



La fameuse course des 10 km chronométrés, à destination des plus de 15 ans, aura lieu à 17h. La randonnée pour tous de 5km se tiendra elle demain à compter de 8h30.



Au cours de ces 12 années, 126 000 hommes, femmes et enfants ont couru contre la lutte contre le cancer du sein. L'an dernier, l'évènement a rapporté plus de 175 000 euros de dons.