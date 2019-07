Olivier Bancoult: "Nous irons aux Chagos en bateau et personne ne pourra nous en empêcher"

"Nous irons aux Chagos et personne ne pourra nous en empêcher". C'est ce qu'a déclaré Olivier Bancoult, chef de file du Groupe Réfugiés Chagos, lors d'une conférence de presse donnée ce mercredi matin. À ses côtés : Georges Gauvin, président du CSCR (Comité Solidarité Chagos La Réunion) et Julie Pontalba, représentante du Comité réunionnais du mouvement pour la paix."Nous allons nous rendre en bateau aux Chagos, avec la collaboration du gouvernement mauricien et de tous les pays qui ont soutenu la cause chagossienne, et ce sans la permission du gouvernement britannique puisqu’il n’en est pas propriétaire", annonce l'activiste en visite sur notre île. La date n'est pas encore fixée, mais le voyage pourrait se tenir en novembre prochain.Pour rappel, en février dernier, la CIJ (Cour Internationale de Justice) jugeait illicite la séparation de l’archipel des Chagos de l’île Maurice . Trois mois après, une résolution de l'ONU intimait le Royaume-Uni de rétrocéder l'archipel à Maurice dans