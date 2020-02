Olivier Hoarau : "Nous avons posé les fondations de la Maison-Ville du Port"

Le 29/02/2020 | Par Samuel Irlepenne | Lu 335

"Nous n’avons pas gagné d’avance, mais nous sommes en avance sur les autres candidats parce que notre projet est cohérent". C’est un Olivier Hoarau serein mais prudent qui a présenté ce vendredi les grandes lignes de son programme pour les six prochaines années au Port s’il était amené à être réélu dans la cité maritime. "Nous avons posé dans la terre portoise les fondations de la Maison-Ville du Port", indique le maire sortant et tête de liste "Le Port Nout Avenir".





Pour ce faire, le maire sortant a défini avec son équipe trois grands objectifs. La première, l’éducation. Outre l’augmentation du nombre de places dans les crèches, de maisons d’assistantes maternelles, la mise en place de classes passerelles, la garantie d’une visite médicale avant le CM1 ou encore le développement de l’éducation au numérique dans les salles de classes, ce volet comporte une grande mesure phare à savoir la gratuité de la cantine scolaire d’ici la fin du mandat. Un coût pour la commune qui se chiffrerait à 400 000 euros par an selon Olivier Hoarau. Une tarification progressive jusqu’à la gratuité totale "demandée par la population" et qui s’adressera "à tous" assure-t-il. "Je ne veux pas que les familles portoises aient le souci de l’argent" insiste le maire-candidat. Dans le domaine de la formation, ce dernier a pour projet la création d’un centre de formation à l’environnement. "Nous avons initié la possibilité de recruter en contrat d’apprentissage et nous allons poursuivre ce développement dans le domaine de l’environnement précisément", poursuit-il.



Mettre fin à l'habitat insalubre



Deuxième grand axe de son programme, l’emploi et le développement économique. "Nous avons mis en place les galons d’un centre-ville qui va connaître un boom extraordinaire", prévoit Olivier Hoarau, qui compte beaucoup sur



S’il est amené à être réélu en mars, le maire sortant compte bien interpeller le TCO sur trois grands chantiers. Tout d’abord veiller avec l’intercommunalité à une stabilisation du prix de l’eau, voire à une baisse. "Il faut être vigilant pour que Le Port ne paie pas pour les autres. Mais il faut aller plus loin car le prix de l’eau doit diminuer à travers une meilleure gestion de l’assainissement".



Deuxième point, la création d’un réseau de transport guidé à l’image de ceux portés à Saint-Denis par la Cinor ou encore la Région. "Je veux rejoindre au TCO le projet sur lequel nous avons travaillé avec Huguette Bello sur un transport par rail", insiste le conseiller régional.



Enfin, Olivier Hoarau souhaite travailler de concert avec le TCO pour la réalisation d’une piscine intercommunale à la Rivière des Galets. "Cette piscine, qui est un équipement majeur, doit rejoindre un autre équipement majeur sur lequel le TCO va nous aider, à savoir le centre funéraire intercommunal qui répond à une demande de la population de la région ouest".



Concernant son bilan, l’une des plus grandes fiertés d’Olivier Hoarau concerne l’éducation des enfants dans les écoles de la ville. "Les chiffres de l’Éducation nationale sont là pour le confirmer, les enfants au primaire ont un niveau supérieur par rapport aux années précédentes", se félicite Olivier Hoarau. Outre l’éducation, le maire sortant salue également la "baisse historique" de la délinquance dans la cité maritime, tout comme "la réalisation d’espaces de jeux, de lieux d’échanges et de rencontres, sans oublier la rénovation des logements". "Voilà de grandes réalisations qui ont marqué notre mandat", insiste l’édile portois.



"Nous n'avons pas pu tout terminer ces six dernières années. Je propose que pour les six années à venir, on ne parle plus d'habitats insalubres au Port mais plutôt de cases à terre, de logements dignes de ce nom pour notre population. C’est notre grand projet pour la ville", conclut Olivier Hoarau.