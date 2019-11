Olivier Hoarau officialise sa candidature à un second mandat de maire du Port

Le 27/11/2019 | Par Bérénice Alaterre | Lu 131

Ce mardi en début de soirée, Olivier Hoarau, accompagné d'Huguette Bello, a prononcé son discours de candidature aux élections municipales de mars prochain.



Une candidature introduite par Huguette Bello, venue soutenir son protégé, en un discours sur la ville et son histoire faite de luttes, locomotive des conquêtes sociales de La Réunion. L'occasion pour la députée de rappeler le passé cheminot du Port, et ainsi annoncer la création d'un tramway.



À un parterre de militants galvanisés par le discours élogieux d'Huguette Bello, Olivier Hoarau lance: "Gardez votre énergie, le soir du 15 mars, rendez-vous devant la mairie pou fé pété!". Et d'égrener le bilan de ses six années de mandat, en termes d'amélioration de l'habitat, d'accueil de la petite enfance, et de sécurité : moins 30% de délinquance, du jamais vu au Port, dit-il. La grande précarité des élèves a été divisée par deux et les évaluations de fin de primaire montrent que les petits Portois ont désormais une moyenne supérieure à celle du département.



Après avoir étrillé, sans les nommer, les autres candidats ("celle lâchée par son président", "celui qui, passé à droite, salit et trahit", "celui qui a besoin de l'autorisation de sa maman décédée pour être candidat, et qui à l'époque faisait voter les morts et pense que c'est encore possible"), Olivier Hoarau encense Henry Hippolyte, ancien adjoint de Langenier qui l'a rejoint après avoir brièvement soutenu Pierre Vergès.



Sans présenter l'entièreté de son programme, le maire a indiqué qu'il sera en continuité des actions déjà engagées, et empreint de justice sociale et de développement durable.



Ainsi, l'annonce est faite d'un nouveau Parc boisé, de nouvelles ventes de logements HLM (il avait auparavant rappelé que 750 Portois ont pu devenir propriétaires de leur logement durant sa mandature), de la création d'un pôle d'accueil des personnes en situation de handicap, de la réforme du CCAS et la continuation de la politique en faveur de l'emploi.