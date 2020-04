Olivier Véran et Annick Girardin répondent aux questions des Ultramarins

Le 03/04/2020 | Par Amandine Dolphin | Lu 1220

Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la santé, et Annick Girardin, ministre des outre-mer, répondent en direct aux questions des ultramarins ce vendredi soir, via un Facebook Live.