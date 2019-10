"On a tiré sur moi, compris, j’arrête les conneries". Oui, les gendarmes l’ont flingué !

D’entrée de jeu, à la barre, David P. joue son va-tout : oui, il est conscient qu’il est un voleur invétéré, oui il a un CV bourré à craquer, oui il a fait de la prison et il n’aime pas ça, "oui, vous allez me taxer un maximum", oui, il accepte d’avance sa condamnation mais, oui aussi, après ça, "vous ne me verrez plus jamais à cette place" (la barre des accusés). Ça mange pas d’pain, on peut toujours essayer.



Casier judiciaire plein comme un oeuf !



La problème de David est que malgré son verbe haut et sa parfaite pratique du français, ben… il ne convainc personne et surtout pas les juges.



Petit et râblé, barbe avenante, soigné de sa personne, 44 ans, il a un CV plein comme un oeuf. À son (jeune) âge, il a pas moins de 15 condamnations au compteur : outre d’être en ce moment-même sous le coup d’une accusation pour meurtre, il a déjà été condamné pour (excusez du peu) : violences, menaces de mort, escroqueries diverses autant que variées, vols à répétitions, abus de confiances (surtout envers des amis lui faisant confiance !), vols aggravés, falsification de chèques, conduite sans permis, conduite pété, etc. etc.



Rien que pour hier à Champ-Fleuri, David était poursuivi pour (juste) 11 chefs d’accusation. Vols (de machines et de foie gras entre autres), chèques falsifiés (encore !), vols de matériels de cuisine, outillages divers, fusil, matériel agricole, fruits et légumes, alcools divers, carburants diesel et autres, matériels d’escalade (ça peut toujours servir), outils électro-portatifs (?)… on en passe et des moins saumâtres.



À la barre, il jure ses grands dieux que cette fois, il a compris : il se rend bien compte, "mais un peu tard", dirait ce bon vieux La Fontaine, qu’il vaut mieux ne pas partir du tout ! Gabin aurait dit "Cette fois… je sais !"



Ses vols ont ruiné de petites entreprises



David ne choisit JAMAIS ses larcins : sa que nana devant lu, lu trape ! Et peu lui importe de ruiner une petite entreprise, il prend. Ainsi d’une PME du Guillaume, dont le gérant est venu expliquer à la barre qu’il est sur le point de mettre la clef sous la porte suite aux vols de David. Ce brave travailleur a investi ses maigres économies dans sa petite entreprise, ne s’accordant à lui même qu’un salaire minimum et ça marchait, les clients étaient fans de sa production. Mais David est passé par là, lui chourrant son matos.



Pareil pour un groupement de producteurs-éleveurs-transformateurs faisant notamment du foie gras, même région.

Du matériel et plusieurs centaines de pots de foie gras prêts à la mise sur le marché. (NDA : Je suis contre le foie gras, issu du martyre injustifiable d’animaux gavés contre leur gré. Cela ne concerne que moi. Mais je suis aussi contre la destruction des moyens de travail pour lesquels de braves gens se sont totalement investis !)



Lorsque les gendarmes ont perquisitionné le domicile de David, ils ont failli en tomber sur le cul : la caverne d’Ali Baba. Parce que le David conservait tout, tout, tout, même les zizis de canards chez lui, dans l’attente d’une revente éventuelle



Foie gras périmé !



A la barre, le David annonce, fièrement, qu’il n’a rien fait tout seul « mais je n’ai dénoncé personne ». Comme s’il s’agissait d’une excuse absolutoire.



Ce qui a écoeuré l’assemblée, je crois, c’est que chez lui, outre les produits de ses nombreux larcins, machines etc., les gendarmes enquêteurs ont retrouvé plusieurs dizaines de pots de foie gras… aussitôt détruits par la DASS : date de consommation dépassée.



L’ami David est actuellement incarcéré pour tentative de meurtre, en attente des Assises : lors de son dernier larcin, au volant d’une fourgonnette armée de fausses plaques, il a tenté d’écraser les gendarmes qui l’avaient repéré. Ces derniers ont répliqué au pistolet, ce pourquoi David arborait fièrement une main droite gainée de frais. Pour prouver que « j’ai reçu des balles, j’ai compris, j’le r’ferai plus ». C’est un peu court, jeune homme !



Une des victimes des cambriolages de David est venue dire qu’il envisageait de fermer boutique alors qu’il avait, avant, une clientèle fidèle et satisfaite. "Je ne peux plus assurer la qualité suite au vol de mes machines. Mes clients se détournent, ce qui est normal. Je m’accorde un salaire minimum pour tenter de survivre. Mais j’envisage d’arrêter".



Que dire alors de ce travailleur de St. Paul, très modeste artisan, chez qui David a volé un four à sarcive ?

David a bien dit que "ça fait 23 ans que je vole, je veux arrêter". Sincérité ? Franchise de l’âne qui recule ?



La procureure Hénoux est revenue sur la confusion des enquêteurs arrivant chez David : le trésor de La Buse ! Sur son CV épouvantable, 15 condamnations, surprenant chez un homme de 44 ans. Sur la lâcheté aussi de cet individu s’en prenant même à ses amis.



David en a pris "plein la gueule pour pas un rond" (dixit Audiard) : 4 ans ferme.



Correctionnelle Champ-Fleuri - Mardi 22/10/2019