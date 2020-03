On en sait un peu plus maintenant sur ce que vient faire Le Mistral à La Réunion

Le 01/04/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 308

Le président Macron a annoncé mercredi dernier le déploiement de deux porte-hélicoptères amphibies outre-mer : le Mistral dans le sud de l’océan indien (Mayotte et La Réunion) et le Dixmude aux Antilles (Guadeloupe, Martinique et éventuellement Guyane).



Selon le chef de l’Etat, il devait s'agir pour les armées d’apporter "aide et soutien aux populations" et un "appui aux services publics" dans le domaine "sanitaire, logistique et de la protection" en outremer.



L'annonce de l'envoi du Mistral dans le Sud de l'océan Indien a engendré de grands espoirs à La Réunion et à Mayotte, où les capacités en lits de réanimation sont limitées.



Les Réunionnais et les Mahorais se sont souvenus que "Le Tonnerre", le frère jumeau du Mistral et du Dixmude, avait évacué le 23 mars dernier 12 patients atteints du Covid-19 de Corse vers le continent.



Il est vrai que ces deux porte-hélicoptères disposent à bord d'un petit hôpital destiné au personnel de bord et aux forces militaires qui peuvent être embarquées, et qu'ils peuvent en outre être transformés en véritables navires hôpitaux.



Le Dixmude se trouvait à quai à Toulon au moment de l'ordre présidentiel. Ce qui a permis à la Marine nationale d'effectuer les aménagements intérieurs pour lui permettre d'adopter cette configuration. Seul inconvénient, il n'arrivera aux Antilles que vers la mi-avril.



Le Mistral quant à lui est attendu à La Réunion au début de la semaine prochaine. Cela s'explique par le fait qu'il se trouvait déjà dans l'océan Indien dans le cadre de la mission Jeanne d’Arc débutée fin février, en compagnie de la frégate Guépratte. A l’issue d’une escale logistique de deux jours à Mahé, aux Seychelles, il doit mettre le cap vers La Réunion.



Le problème du Mistral, c'est qu'il n'a pas du tout été configuré en version navire hôpital.



Selon le journal Mer et Marine, particulièrement au fait de l'actualité de la Marine nationale, il "dispose de différents moyens à son bord, dont un EDAR (engin de débarquement amphibie rapide) et deux CTM (chalands de transport de matériel), ainsi que quatre hélicoptères, le plus utile étant un NH90 italien déployé à bord pour cette mission. S’y ajoutent trois appareils français, soit deux Gazelle de l’aviation légère de l’armée de Terre et une Alouette III de l’aéronautique navale. En plus des équipages (200 marins pour le Mistral et 150 pour le Guépratte) et d’environ 140 officiers-élèves en formation, le groupe Jeanne d’Arc accueille un détachement de l’armée de Terre. Si le programme annoncé lors du départ de Toulon a été respecté, le PHA devait embarquer à Djibouti 75 soldats de la 9ème brigade d’infanterie de marine (9ème BIMa) et des éléments du sous-groupement tactique embarqué du 2ème régiment d’infanterie de marine (2ème RIMa) comprenant un peloton blindé et 30 militaires du régiment d’infanterie chars de marine (RICM). Il y a également à bord du Mistral une unité interarmées de plage aux ordres du 6ème régiment du génie (6ème RG) ainsi qu’un détachement de fusiliers-marins comprenant notamment une équipe de défense et d’interdiction maritime (EDIM). Tous ces militaires et leurs moyens pourront aussi prêter main forte. Les installations hospitalières du Mistral sont pour le moment grées pour un déploiement classique et ne peuvent servir en l’état à l’accueil de patients atteints par le Covid-19".



Selon une source militaire citée par l'AFP, "on a une boîte à outils, on attend maintenant que le politique nous dise comment l'utiliser. Mais si on n'a pas de toubibs et de respirateurs, on ne pourra pas faire grand-chose".



Conscient des attentes des populations de La Réunion et de Mayotte, le ministère des Armées a apporté lundi quelques précisions concernant les missions qui seront dévolues au Mistral : Le navire, "grâce à ses capacités, pourra une fois sur sa zone d’action participer à du transport de fret humanitaire, fournir un élément de sécurité civile rapide d’intervention médicale (ESCRIM) ou de secours, projeter de forces de sécurité ou encore être utilisé comme hôpital de délestage, à la condition de bénéficier d’un renfort sanitaire pour armer l’hôpital".



Cette transformation en navire hôpital, selon Mer et Marine, pourrait être rendue possible grâce à "du matériel disponible sur place (à La Réunion, NDLR) ou envoyé depuis la métropole par voie aérienne".