"On est venu là que pour la victoire" déclare le président de la JSSP

Le 18/01/2020 | Par Charline Bakowski | Lu 530

A quelques heures du coup d’envoi de ce match historique pour la Saint-Pierroise, le président de la JS Saint Pierroise Lucay Arayapin livre ses dernières impressions. Cette après midi (16h, heure de La Réunion), si la JSSP bat Epinal, elle deviendrait la première équipe ultra marine à se qualifier pour un 8ème de finale de Coupe de France.

A quelques heures du grand match, comment vous sentez votre équipe ?



Luçay Arayapin, président de la JSSP : Bien, ça va. Ce matin ils ont fait un petit réveil musculaire. Ils sont très bien, ils savent ce qui les attend. On a un temps qui ne nous est pas favorable (temps nuageux, 3 degrés ce matin, ndlr), mais bon, on fera avec.



Ça peut faire la différence la météo ?



C’est un petit peu mon handicap, ce temps. Après, les joueurs savent s’adapter. Hier, ils se sont entrainés sous la pluie, dans le froid. On espère que ce ne sera pas le handicap que l’on croit. Nous, on est venu là que pour la victoire, on n’est pas venu là pour rien.



Est ce que votre préparation pour ce match a été optimale ?



On s’est bien entrainés. On s’est bien préparés. On était dans de bonnes conditions. Après, le terrain c’est autre chose. Mais on a passé une petite semaine tranquille. Je pense que ça va se voir cet après midi.



Vous savez combien de supporters réunionnais seront là tout à l’heure ?



Je ne sais pas encore. Mais il y aura beaucoup de monde, beaucoup de Réunionnais. On a des appels de partout. Je ne sais pas si le stade sera assez grand. J’espère qu’il n’y aura pas de déçus, de supporters qui n’auront pas de billets.



Pour les joueurs, c’est important ce soutien ?



Ah oui, c’est important. Le douzième homme, c’est eux. On compte sur eux. À Niort, on a vu, il y avait presque 2.000 personnes, c’était bien.



Vous êtes confiants ? Vous y croyez ?



J’y crois, j’y crois, parce qu’on est venu pour ça !





Propos recueillis par Antoine Forestier, envoyé spécial à Epinal.