Temps chaud. Moins humide que les jours précédents l'après-midi. Risque orageux en retrait.



➡️ Le soleil matinal favorise la montée rapide du mercure après 7heures. L'ennuagement est classique dans l'intérieur et sur les pentes à la mi-journée.



➡️ L'après-midi des averses sont observées dans l'intérieur et sur les pentes mais elles sont moins généreuses que celles des jours précédents et le risque orageux est nettement plus réduit et isolé.

Toutefois les précipitations peuvent d'être intensité modérée dans les hauts du Nord avant de mouiller le littoral en milieu et fin d'après-midi entre le Port et Saint André.

Des éclaircies cohabitent avec des plages nuageuses sur les autres zones littorales.



🎏 Le vent est faible et tourne imperceptiblement au Sud-Est l'après-midi.



🌊 La mer est belle à peu agitée.



🌡️ D'une manière générale les températures dépassent légèrement les valeurs attendues pour un mois de Novembre.