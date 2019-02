Opcalia et la Chambre de métiers lancent l’appli 1001 Lettres pour La Réunion

Le 26/02/2019 | Par Zinfos974 | Lu 144

Voilà un an qu’Opcalia* a lancé "1001 Lettres" au niveau national, la première application mobile gratuite dédiée à la maîtrise des savoirs fondamentaux : lire, écrire, compter.

Opcalia est parti du constat que 2,5 millions d’actifs, parmi lesquels 1,5 million de personnes en emploi, sont en situation d’illettrisme en France.

C’est dans ce contexte qu’Opcalia s’est engagé en faveur de la maîtrise des savoirs fondamentaux, indispensables à l’insertion durable dans l’emploi.

Avec 1001 Lettres, les publics présentant des lacunes en matière de lecture, d’écriture ou de calcul pourront ainsi reprendre confiance en eux et préparer efficacement des certifications qualifiantes.

Contextualisée à la Région de La Réunion, l’application reprend les spécificités régionales, culturelles et linguistiques, et propose donc des modules adaptés aux us et coutumes des habitants de la Région. L’objectif : offrir une expérience utilisateur au plus près de la culture des publics.

L’application, disponible en téléchargement gratuit sur Apple store et Google play, propose 5 parcours de formation répartis en 35 modules, 128 cours et 1 430 quiz à réaliser de façon autonome.

Les thématiques que propose l’application :

• La Réunion : découvrez la culture, les traditions, les spécificités géographiques du pays

• Logique & mémoire : un entraînement cognitif pour s’échauffer avant de commencer les autres parcours

• Chiffres : se tester sur des calculs basiques en mathématiques

• Lettres : revoir les règles d’orthographe et de grammaire récurrentes

• Culture générale : nourrir sa créativité et les discussions avec les autres, se sentir à l’aise dans différentes situations

*organisme paritaire collectant les cotisations annuelles des entreprises au titre de la formation professionnelle continue des salariés