Opération CROSS en cours: Un voilier en détresse entre La Réunion et Madagascar

Le 25/08/2019

Un bateau serait en détresse depuis hier soir entre Madagascar et La Réunion. Le navire serait à un peu plus de 100km selon nos confrères.



Après avoir contacté le CROSS Réunion, ils nous indiquent qu'une opération est actuellement en cours et qu'il leur est impossible d'offrir de plus amples informations pour le moment.