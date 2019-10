Opération "Don de croquettes et adoption" ce samedi

vec en plus une réduction du prix du paquet de 10%).

C'est l'occasion de faire une bonne action ! La 8ème édition de l'opération "Don de croquettes et adoption" organisée par l’association RPA (Réunion Protection Animale) se tiendra ce samedi 5 octobre de 8h30 à 19h au magasin Au Monde des Animaux à Sainte-Marie (face au rond point de l’aéroport)."Votre participation est essentielle pour la pérennité et le bon fonctionnement de RPA. Vos nombreux dons permettront de sauver des centaines de petits malheureux signalés aux quatre coins de l’île", indique l'association.Le magasin au Au Monde des Animaux, partenaire de RPA, offre en effet exceptionnellement ce jour là un sac de croquettes à l'association pour un sac acheté (a"Les croquettes sont récoltées pour nos chiens adultes en pension, mais également pour aider les Réunionnais dans le besoin", précise l'équipe de bénévoles.Dans le même temps, des chiens et chiots issus de sauvetages seront proposés à l'adoption.--La page Facebook de l'association : https://www.facebook.com/RPA974/