Opération "On dit cap?" Mercredi 15 mai sur le campus du Moufia

Le 13/05/2019 | Par Université de La Réunion | Lu 59

Sensibiliser les étudiants au handicap et recruter des bénévoles pour l’association Réunion Aventures Joëlettes (RAJ), tels sont les objectifs de l’opération menée par des étudiants de la licence professionnelle Métiers de la Communication de l’Université de La Réunion. Le mercredi 15 mai de 11h à 14h sur le campus du Moufia, la joëlette sera mise à l’honneur.



Alors, on dit cap ?



L’association Réunion Aventures Joëlettes (RAJ) vient à la rencontre des étudiants de l’Université de La Réunion afin de présenter et faire tester le concept de la joëlette, ce fauteuil tout terrain monoroue qui permet à toute personne à mobilité réduite ou en situation de handicap d’accéder aux paysages incontournables de notre île.



Grâce à un groupe de bénévoles qui s’impliquent fortement aussi bien en semaine qu’en week-end, le tour de l’île, le trail de Rodrigues, le trail du volcan, mais aussi le mythique départ du Grand Raid deviennent possibles ! Inciter la jeunesse à faire bénéficier de la beauté de notre île avec un esprit de partage, d’ouverture aux autres et de solidarité est important. Pour reprendre la devise de l’association : “Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin”.



Dans le cadre du projet tuteuré de trois étudiants de la licence professionnelle Métiers de la Communication, un temps d'échange avec la communauté universitaire est organisé, permettant notamment de se rassembler autour d’une question : Comment faire valoir nos capacités au service de l’autre ?



Au programme : des essais au portage de joëlette, des stands d’information (association RAJ, Mission handicap de l'établissement...), des prestations musicales, mais surtout des moments de découverte, d'échanges et d’entraide.



Étudiants, personnels de l'université sont conviés :



Mercredi 15 février 2019 dès 11h

Parvis de la cafétéria du CROUS - Campus du Moufia