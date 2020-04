Opération Résilience : Le Mistral débarque le sous-groupement tactique embarqué à Mayotte

Le 06/04/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 230

Suite à l’annonce du président de la République le 25 mars 2020, le ministère des Armées s’est engagé pour apporter son soutien à la nation dans la lutte contre le coronavirus à travers l’opération Résilience. Ainsi, sur ordre du chef d’état-major des armées, la mission Jeanne d’Arc, composée du porte-hélicoptères amphibie (PHA) Mistral et de la frégate légère furtive (FLF) Guépratte, a rejoint la zone sud de l’océan Indien. Voici le communiqué des FASZOI:

FOCUS SUR LES PHADans le cadre de l’opération Résilience, les 3 porte-hélicoptères amphibies de la Marine, Mistral, Tonnerre et Dixmude, apportent un renfort utile aux territoires ultramarins afin d’aider les autorités à gérer les conséquences de l’épidémie et d’apporter un soutien aux populations.La modularité et la capacité d’emport des PHA en font des moyens parfaitement adaptés aux missions de la Marine dans le cadre de l’opération Résilience, mais également aux opérations humanitaires d’envergure.Grâce à ces bâtiments polyvalents, la Marine est capable de mener des opérations de gestion de crise, de transport ou encore d’évacuation sanitaire et de soutien médical par des moyens amphibies et aéromobiles, en intégrant à bord des éléments de forces interarmées et sanitaires militaires et civiles.Photos : ©Yoann Letourneau/Marine Nationale/Défense et ©A.MANZANO/EMA/Marine Nationale