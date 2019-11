Opération anti-pousse à St-Denis: Permis retiré et garde à vue pour un conducteur alcoolisé

Le 09/11/2019 | Par N.P | Lu 495

En ouverture de ce long week-end, les policiers du SIAAP (Service d'intervention, d'aide et d'assistance de Proximité) ont réalisé un contrôle routier à Saint-Denis dans la nuit de vendredi à samedi.



Cette action menée sur le Boulevard Léopold Rambaud participait notamment à "prévenir voire à réprimer les velléités d'actions des 'pousseurs'" sur cet axe parfois emprunté de façon inappropriée. Douze policiers du Groupe de Sécurité Routière et de la Section d'Intervention de Nuit ont procédé au contrôle des usagers, avec l'assistance des motards de la Formation Motocycliste.



A l'issue de trois heures de contrôle, près de 30 infractions ont été relevées. Les équipements des véhicules ont été vérifiés et cinq non-conformités de feux, d'échappements ou de plaques d'immatriculation ont été constatées ainsi que trois défauts de contrôle technique.



Les comportements dangereux ont également été réprimés : deux conduites avec tenue d'un téléphone en main et une vitesse excessive faisant l'objet de verbalisations. Des infractions qui ont justifié l'immobilisation de trois véhicules.



Soixante-et-un dépistages d'alcoolémie ont aussi été réalisés. "Près de 10 % s'avéraient positifs à des taux justifiant une procédure", note la Délégation Départementale Sécurité Routière.



Cinq conducteurs ont été verbalisés pour avoir circulé avec un taux contraventionnel. "L'amende encourue pour ces usagers est de 750 € et le capital du permis est automatiquement amputé de 6 points", est-il rappelé.



Un conducteur a été contrôlé avec le taux délictuel de 0,67 mg d'alcool par litre d'air expiré (1,34 g d'alcool par litre de sang), le tout en état de récidive. Son véhicule immobilisé et son permis retiré, il a été placé en garde à vue.