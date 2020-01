Opération de nettoyage de l’étang du Gol

Opération de nettoyage de l’étang du Gol

Le 10/01/2020 | Par CIVIS | Lu 234

Fin décembre 2019, les pluies accompagnant la Tempête CALVINIA ont provoqué la hausse importante du niveau d’eau de l’étang par l’apport des eaux pluviales de la Ravine du Gol et de la Ravine Maniron.



Le 30 décembre 2019, le cordon littoral au niveau de l’embouchure a cédé, entraînant en moins de 2 heures la vidange du plan d’eau qui est passé brutalement de 3,28 m à 0,50m. Lorsque le cordon dunaire est rompu, en plus d’une baisse importante du niveau de l’eau, une connexion plus forte mer-étang se met en place et change le taux de salinité de l’eau. De surcroît, la houle associée au passage de la tempête a accentué l’entrée d’eau salée.



Cet épisode de vidange a des conséquences importantes sur la faune aquatique. Si de nombreuses espèces animales présentes dans l’étang acceptent et supportent des conditions d’eau saumâtre voir salée (les espèces indigènes étant d’ailleurs amphihalines, c’est-à-dire qu’elles connaissent toutes une phase de leur cycle de vie en mer et en eau douce – à l’image des Bichiques et des Anguilles), le changement de salinité doit être progressif.