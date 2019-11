Opération de sécurité routière du 11 novembre: : 11 retraits de permis en 4 heures

Le 12/11/2019 | Par B.A | Lu 114

Les effectifs de la gendarmerie ont procédé à une opération spéciale de sécurisation des routes ce lundi 11 novembre. Retrouvez ci-dessous les communiqués de la gendarmerie et de la police.



BILAN DE LA GENDARMERIE



77 infractions - 11 rétentions de permis de conduire.



En cette journée fériée du 11 novembre 2019, nombreux étaient les usagers de la route sur l'ensemble des axes routiers de l'île de la Réunion.



En vue de préserver la sécurité du plus grand nombre et de lutter efficacement contre les conduites accidentogènes, les unités de l'EDSR, appuyées notamment par la brigade de Saint-Joseph et celle de Sainte-Marie, ont procédé, de 15h00 à 19h00, à une vaste opération de sécurité routière, ayant pour thématique, la vitesse, les addictions et les fautes de comportement.



Les nombreux postes de contrôle, rendus résolument visibles, mis en place, notamment sur la RN2, n'ont malheureusement pas suffit à calmer tous les excès.



Ainsi, 131 conducteurs ont été interceptés et soumis au dépistage de l'alcoolémie et des stupéfiants. 77 infractions ont été constatées dont :



- 8 alcoolémies et 8 conduites sous stupéfiants,

- 16 dépassements de la vitesse autorisée,

- 19 refus de priorité ou panneau stop,

- 2 dépassements dangereux,

- 8 usages du téléphone au volant,

- 1 non port de casque,

- 5 non port de la ceinture de sécurité...



Soit 67 infractions graves génératrices d'accident, qui se sont accompagnées de 10 infractions connexes pour certains contrevenants cumulards.



Durant ce service, nous n'avons eu a déplorer aucun accident de la circulation routière.





BILAN DE LA POLICE



Les effectifs de Police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont réalisé sur le département 31 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end prolongé du 08 au 11 novembre 2019 permettant de relever 179 infractions soit 11 délits dont :



- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 04 (taux compris entre 0,64 et 0,92 mg / l d'air expiré)

- défaut d'assurance : 04

- défaut de permis de conduire : 02

- refus d'obtempérer : 01



132 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.



Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé au retrait de 2 permis de conduire et à la constatation de 151 autres diverses contraventions au code de la route dont :



- feu rouge / stop / priorité : 01

- défaut de port de casque : 02

- défaut d'équipement : 03

- défaut de contrôle technique : 21

- autres : 124