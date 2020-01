Opération escargot des agents de la DRR, circulation compliquée sur le Lancastel

3. Fidam9233 le 27/01/2020 15:36



C'est les retraites bien évidement !!!

Pour ceux qui viennent de la fonction publique Nationale (ex Equipement).

je salue mes ex collègues et les félicite pour ce mouvement.

Ils vont perdre entre 35 et 40 % du montant dans leur future retraite.

Fidam,

Président de la frat. équipement