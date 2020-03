Restez informés :

Opérations de démoustication au Port

Le 09/03/2020 | Par TCO | Lu 87

L’épidémie de dengue se poursuit sur la commune du Port. L’ARS a ainsi décidé de renforcer les traitements dans les quartiers où des cas supplémentaires ont été signalés.



Nous devons tous redoubler de vigilance afin de stopper cette propagation.



Pour rappel la dengue est une maladie transmise par les moustiques. En prévention, le service de lutte anti-vectorielle de l’ARS-OI (Agence de Santé Océan Indien) prévoit ainsi de procéder à des traitements nocturnes (à partir de minuit) dans les zones du Parc Boisé et de Cotur (indiquées sur la carte ci-dessous).



Voici les prochaines opérations de démoustication nocturnes prévues au Port dans les zones du Parc Boisé et de Cotur entre 00h et 5h du matin :



– Nuit du mercredi 11 au jeudi 12 mars 2020

– Nuit du dimanche 15 au lundi 16 mars 2020



Plan des secteurs concernés par ces démoustications





