Orages et grosses pluies à Agaléga!

Le 09/10/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 220

MASCAREIGNES

2019 OCTOBRE 09 08h40Alors que le temps est calme sur les Mascareignes avec un alizé relativement soutenu et quelques averses matinales l'activité convective donne déjà des séquences orageuses sur le Nord de la zone.Ainsi la station mauricienne à Agaléga rapporte 183.9mm en 24h à 4heures ce matin.MMS prévient que des averses orageuses seront encore observées ces prochains jours avec même une hausse du risque orageux samedi.Conseils pratiques(MMS):En cas d'orages, le public est conseillé de rester à l'abri et d'éviter les plaines, les sorties en mer et de ne pas s'abriter sous les arbres.183.9 mm.13h43 et demain 02h21.07h05 et 19h59.18h09.05h53.