Orange annonce l'arrivée de la 5G l'année prochaine à La Réunion

Le 04/11/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 701

Lors d'une conférence de presse ce matin, Jean-Pierre Escalette, le directeur régional d'Orange, n'était pas peu fier de présenter la nouvelle campagne de publicité qui a démarré aujourd'hui et mettant en scène des employés d'Orange jouant leur propre rôle, autour du slogan "Orange, ça marche".



Il est vrai que l'opérateur historique a tout lieu d'être satisfait des derniers chiffres. Un taux de panne réduit au minimum, un réseau reconnu par l'ARCEP comme étant le meilleur de l'ile, des parts de marché qui augmentent au détriment des concurrents... Tous les voyants sont au vert.



Pour l'avenir, Jean-Pierre Escalette se fixe deux objectifs : continuer le développement et le déploiement des infrastructures et faire vivre ce réseau grâce aux 1000 employés que la marque au carré orange compte à La Réunion.



Côté bilan, pour la première fois le nombre de clients de la fibre a dépassé celui du cuivre, signe que La Réunion est entré dans un nouvel univers où tout le monde est de plus en plus connecté.



Un signe : au cours des 10 derniers mois, le débit consommé globalement par les abonnés Orange a augmenté de 60%. Et ce chiffre n'a rien d'extraordinaire : c'est le même depuis plusieurs années.