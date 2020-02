Organisation pour les initiatives de la diaspora indienne

Le 13/02/2020 | Par Zinfos974 | Lu 84

Le Conseil d’Administration de l’ODI se réjouit de l’excellente nouvelle relative à la nomination du Professeur Prosper Eve en tant que membre du conseil scientifique de la nouvelle Fondation pour la mémoire de l’esclavage, présidée par M. Jean-Marc Ayrault. Notre association a eu de multiples occasions de travailler avec M. Prosper Eve, tant sur l’organisation de colloques et manifestations scientifiques portant sur l’engagisme que dans le cadre du suivi de nos recherches . Ses précieux conseils ont permis de mener à terme plusieurs thèses et publications au sein du laboratoire CRESOI. Compagnon de route du regretté Michel Latchoumanin, directeur du CIRCI (Centre international de recherche sur la construction identitaire), M. Eve n’a cessé d’œuvrer pour la valorisation de l’histoire de notre île. Partenaire de l’association Kartyé Lib MPOI dans l’ensemble de ses actions liées à la défense du patrimoine, l’ODI a également soutenu et contribué à la pose du buste de Toussaint Louverture en 2019 dans le jardin de la Mémoire à Saint-André.



Nous présentons nos félicitations et souhaitons de fructueux travaux au professeur Eve, pour une meilleure visibilité de la Mémoire de l’esclavage et de l’engagisme dans l’Indianocéanie. Qu'il soit assuré de notre soutien et de notre collaboration.



Pour le bureau de l’ODI

Céline Ramsamy-Giancone

Docteure en histoire, Université de La Réunion CRESOI