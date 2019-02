Orientations Budgétaires 2019 : Un nouveau cap pour plus de justice sociale

Un nouveau cap pour plus de justice sociale



UN CONTEXTE PARTICULIER PRIS EN CONSIDÉRATION POUR DE NOUVELLES ORIENTATIONS, UN NOUVEAU CAP, UN NOUVEAU MODÈLE À CONSTRUIRE ENSEMBLE POUR LA RÉUNION



La crise sociale débutée en novembre 2018 a fait émerger de nouvelles aspirations économiques, sociales et politiques profondes impactant de fait directement les politiques publiques de La Réunion : État, Département, communes... Les orientations de la collectivité régionale, ses actions et son budget pour les prochaines années sont ainsi concernés.



Le Président du Conseil Régional, Didier Robert fait le choix de proposer à l’Assemblée des orientations réajustées, des mesures et des dispositifs adaptés, une nouvelle façon de construire et de mettre en oeuvre les politiques publiques.



« Nous avons à poser collectivement pour notre île un nouveau cap, à réinventer un nouveau projet de développement qui amène à plus de justice et d’égalité, un nouveau modèle que nous avons à construire ensemble. » Didier ROBERT, Président du Conseil Régional (extrait de la Déclaration du 30 nov 2018) Ces nouvelles orientations budgétaires doivent permettre de mieux répondre aux attentes fortes des Réunionnaises et des Réunionnais. L’action de la collectivité régionale s’inscrit désormais plus que jamais autour de trois priorités :

Comment amplifier l’activité, la formation, l’emploi pour les Réunionnais ?

Comment améliorer le pouvoir d’achat des Réunionnais ?

Comment redonner confiance aux citoyens avec davantage de transparence et de proximité ?



C’est donc l’ambition de mener une politique régionale résolument orientée vers le soutien à la création d’emplois, le renforcement du pouvoir d’achat des Réunionnais, la proximité de l’action publique et une transparence renforcée.



Pour 2019, c’est un budget de 44 millions d’euros consacré en plus des interventions classiques à l’emploi et à la formation des Réunionnais. Cela représente près de 10 000 emplois ( 3 000 emplois au titre du PEC , 5 000 emplois pour le soutien aux TPE et 2 000 pour l’ingénierie financière).



Pour 2019, c’est un budget de 122 millions d’euros consacré en plus des interventions classiques au pouvoir d’achat des Réunionnais.

Au total, la collectivité s’engage sur un effort d’un montant d’un milliard d’euros en faveur du pouvoir d’achat.



Il est important de noter que dans ce contexte, le calendrier de vote du budget 2019 se trouve impacté par un décalage de plusieurs semaines, nécessaire à sa restructuration.



