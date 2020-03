Outrée de voir les prix exorbitants pratiqués par les bazardiers

Une internaute s'indigne des prix pratiqués par les bazardiers. Voici son coup de gueule, publié sur les réseaux sociaux :

Aujourd’hui, je souhaite exprimer mon mécontentement contre les revendeurs "bazardiers" de légumes. Je suis outrée de voir les prix exorbitants pour les légumes de bases tels que pomme de terre, oignons, ails et tomates que nous consommateurs réunionnais utilisons principalement dans nos carrys! Nous sommes en situation de crise inédite face à une maladie appelé Coronavirus. Il est inadmissible que vous profitiez de cela pour augmenter vos prix et cela afin de renflouer vos caisses. Le confinement égal à moins de clientèle habituelle mais cela ne doit pas en être le motif. Je suis choquée que par faute de choix, nous clients, nous nous retrouvons sans possibilité d'avoir d'autres solutions alternatives.



Je demande à nos élus de saisir le haut comité de régulation des prix pour intervenir et ordonner de fixer les prix de ces produits de premières nécessités. Ainsi, éviter les abus! Il est important de ne pas oublier que la moitié de la population réunionnaise vit sous le seuil de pauvreté. Beaucoup d'entre nous sommes déjà en difficultés financières en cette fin de mois pour répondre à nos besoins alimentaires.



Comment accepter de tels prix????



Vous Mesdames et Messieurs les Élus qui nous représentez! Ne pourriez vous pas établir des arrêtés dans vos communes pour permettre aux agriculteurs de venir directement dans les quartiers proposer leurs produits afin d'éviter que les revendeurs épiciers ne fassent des profits sur les plus pauvres et démunis?



J'en appel à votre Responsabilité !!! c'est à vous d'AGIR et de nous SAUVER de cette injustice sociale!!!!



C'est à vous de TROUVER les solutions pour nous AIDER à lutter contre ces profiteurs de détresses sociales!!!!



Proposer nous des agents de police dans nos quartiers qui accompagneraient les agriculteurs. Pour la mise en place des règles de sécurité d’hygiène, pendant que les distributions et ventes de leurs produits se feront par exemple. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer dans les centres villes où il y a des lieux dédiés dans la semaine! C'est important de venir dans nos quartiers au plus près de nous SVP !



Je cris ma colère car nous nous sentons ABANDONNER!!!!

S'il vous plait faites quelques choses....



Mme Huguette BELLO, Mme Vanessa MIRANVILLE, Mr Cyril MELCHIOR, Mr Michel FONTAINE, [la] DAAF, Mr le PREFET Jacques BILLANT, Mr Jean Hugues RATENON et tout les autres....



Entendez nous et Aidez nous svp face à cette nouvelle forme de violence!!! Achat effectué ce matin dans un « bazardier » de quartier 29€80 pour des légumes de bases. SAUVEZ-NOUS!!!