Ouverture d’une classe passerelle à Grande Fontaine

Le 09/07/2019

Pour la rentrée scolaire d’août 2019, une classe passerelle accueillera les marmailles âgés entre 2 et 3 ans dans le secteur de Grande Fontaine.



Au programme pour ces petits bouts de chou qui vont découvrir l’école : accueil en classe des enfants et des parents le martin et des ateliers proposés aux parents l’après-midi. Les mercredis matin, des ateliers artistiques seront ouverts pour toutes les familles du secteur.



Les objectifs sont multiples : il s’agit dans un premier temps de favoriser une séparation progressive avec la famille, puis dans un second temps de favoriser la réussite éducative. Il est aussi question d’accorder un accompagnement personnalisé pour chaque famille et d’accompagner l’enfants et sa famille tout au long de son parcours scolaire.



Plus d’informations sur cette classe passerelle :

Service planification scolaire : 0262 45 46 74 – 0692 69 74 37