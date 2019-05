Ouverture de deux points d’accueil de prévention avec l’ARPS

Le 07/05/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 116

L’Association Réunionnaise pour la Prévention des risques liés à la Sexualité (ARPS) a ouvert deux espaces d’accueil à Plateau et à La Saline-Les-Hauts.Le point d’accueil de Plateau Caillou accueille le public tous les 1ers jeudis du mois de 13h à 16h à la Maison de la Citoyenneté de Plateau Caillou. À la maison de prévention de santé et du bien-être de La Saline-Les-Haut, les rencontres se font tous les 4èmes mercredis du mois de 13h à 16h. L’objectif étant d’accueillir, informer, prévenir et orienter tout public à partir de 15 ans.Association fondée en 1998, l’ARPS conseille sur les risques liés à la sexualité, à l’éducation de la vie sexuelle et à la lutte contre les discriminations.Accompagnée de leur médiatrice de prévention, Sylviane DIJOUX, l’association organise tous les jeudis du mois un espace d’accueil ouvert à tous et libre d’accès à la Maison de la Citoyenneté de Plateau-Caillou, et tous les quatrièmes mercredis du mois à la Maison de prévention, de santé et du bien-être de la Saline-les-Hauts. Tous les thèmes de la sexualité peuvent y être abordés : de la puberté, à la contraception en passant par la prévention des IST et les discriminations et la sexualité.Par ailleurs, une distribution gratuite de préservatifs, gels lubrifiants sera mise en place par l’association. Elle mettra également à disposition de la documentation sur diverses thématiques (puberté, contraception, orientation sexuelle…) à travers des brochures et des flyers.Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site de l’ARPS ou appeler la médiatrice Sylviane DIJOUX au 06 92 05 04 22.